الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف عين شمس يقرر تعليق القداسات ومدارس الأحد حتى 17 سبتمبر

الأنبا أكسيوس
الأنبا أكسيوس

أعلن الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، عن إجراءات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تتمثل في تعليق خدمة القداسات ومدارس التربية الكنيسة وجميع الأنشطة وقاعات العزاء.

بيان الإيبارشية

وأوضح الأنبا أكسيوس فى بيان له، أن التعليق من الفترة 3 سبتمبر وحتى 17 سبتمبر، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وحتى لا يسهم استمرار الفعاليات فى زيادة أعداد الإصابات فى محيط كنيسة السيدة مريم العذراء والقديس يوحنا المعمدان بعين شمس الغربية.

- الكنائس تتخذ إجراءات احترازية بشأن كورونا

ومن جانبه أعلن الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات القداسات الإلهية والأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بعد الإعلان عن بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا ديمتريوس في بيان له: "نظرًا للارتفاع الملحوظ في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تقرر العمل في حضور القداسات الإلهية والعشيات بنسبة 25% من مساحة الكنيسة، وأن يكون فردًا في كل دكة، ووتخذ خدمات مدارس الاحد تلك الإجراءات ذاتها".

في  سياق متصل، علقت بعض الكنائس أنشطتها لفترة أسبوعين، لظهور عدد من الحالات التي كشفت عن وجود دور إنفلونزا أي اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من  الفيروس.

وأعلنت عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمختلف الإيبارشيات، عن عدة إجراءات احترازية، بالتزامن مع  الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

فيما أطلقت كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالاسكندرية،  الحجز المسبق للقداسات الإلهية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية داخل الكنيسة من حيث التباعد الاجتماع  وارتداء الكمامات وجلوس فرد واحد في كل دكة.

وأضافت الكنيسة في بيانها أنه "في حالة شعور بأي أعراض لفيروس كورونا المُستجد أو الإنفلونزا، أو أي آلام بالجسم عدم الذهاب إلى الكنيسة منعًا لإصابة الآخرين".

وتستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية للاحتفال برأس السنة القبطية "عيد النيروز"، وفقًا للتقويم القبطي في 11 سبتمبر المقبل.

وأعلنت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة استعدادها لاستقبال عيد النيروز والذي يعرف باسم رأس السنة القبطية، وذلك من خلال إقامة القداسات الإلهية بمختلف الكنائس الأرثوذكسية.

فيروس كورونا الأنبا أكسيوس لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون ع عليق خدمة القداسات مدارس التربية الكنيسة جميع الأنشطة وقاعات العزاء تعليق القداسات خدمات مدارس الأحد الموجة الرابعة وخدمات مدارس الاحد الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

تقرير فرنسي: صراع تيجراي أغرق إثيوبيا في أزمة إنسانية خطيرة

أستاذ علم الاجتماع: يجب تحويل الهجرة غير الشرعية إلى نظامية

لاتساع الحرب في تيجراي.. تقرير إيطالي يحذر: إثيوبيا ستواجه موجة دمار كبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يقر ميزانية إسرائيل بالقراءة الأولى

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين