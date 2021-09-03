«خان الأمانة».. اعترافات عامل بسرقة مطعم في مصر الجديدة

أدلى عامل متهم بسرقة مطعم في مصر الجديدة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه نظراً لطبيعة عمله بالمطعم ومروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المبلغ بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمطعم، فاشترك مع الثانى فى سرقتها مستغلاً احتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل والخزينة، كان سبق وأن تمكن من استخراج نسخة منها عقب استيلائه عليها من إحدى الموظفات السابقات بالمحل دون علمها، واستعان بصديقه لتنفيذ جريمته.

وتمكن ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من كشف غموض واقعة سرقة خزينة مطعم فى مصر الجديدة، وتبين أن وراء ارتكابها عامل بالمطعم وصديقه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش مباحث مصر الجديدة، مفاده تلقيه بلاغا من مدير مطعم، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بالمطعم محل عمله.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بالمطعم محل البلاغ وآخر، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وكذا المفتاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.