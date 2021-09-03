الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 14251 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 14251 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. 


وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 12029 إصابة، 
وسجل المعهد 45 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 14حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي. 


وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر،  كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة. 

- معدل انتشار المرض يواصل الارتفاع


وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه، حيث بلغ اليوم الجمعة 80.2 إصابة ارتفاعا من 67.6 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يونيو الماضي بواقع 4.9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.


وكان معدل الإصابة حتى الآن هو الأساس الذي تتخذ السلطات بناء عليه العديد من القيود لمواجهة الجائحة. وتتجه الحكومة الألمانية إلى إلغاء معدل الإصابة الأسبوعي، الذي يضع حدا أقصى من 50 إصابة بكورونا بين كل مئة ألف نسمة، كمعيار لتحديد الخطورة الوبائية من قانون الحماية من العدوى، والأخذ بدلا من ذلك بالعبء في المستشفيات كمعيار جديد في تقييم الوضع، وتثبيت ذلك في قانون الحماية من العدوى.


ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و984 ألفا و353 حالة. 


وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 92 ألفا و301 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و757 ألفا و600 شخص.

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وائل لطفي

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