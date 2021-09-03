الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

7.3 % زيادة في تجارة الخدمات بالصين خلال 7 أشهر

تجارة الخدمات بالصين
تجارة الخدمات بالصين

أعلنت وزارة التجارة في الصين أن تجارة الخدمات في البلاد ارتفعت بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى نحو 2.81 تريليون يوان (حوالي 435.2 مليار دولار أمريكي).


وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الجمعة، فقد بلغت صادرات الخدمات نحو 1.34 تريليون يوان، بزيادة 23.2 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2021، في حين بلغت قيمة واردات الخدمات 1.47 تريليون يوان، بانخفاض قدره 4 في المئة عن العام السابق.


وخلال شهر يوليو فقط، وصلت تجارة الخدمات في الصين إلى 431.29 مليار يوان، بزيادة 10.1 في المئة على أساس سنوي.


وقالت وزارة التجارة الصينية، أمس الخميس، إن تجارة الخدمات كثيفة المعرفة ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى يوليو لتصل إلى نحو 1.29 تريليون يوان، بزيادة 11.8 في المئة على أساس سنوي، بواقع 45.8 في المئة من إجمالي تجارة الخدمات.


وزادت صادرات الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 15.4 في المئة لتصل إلى 704.04 مليار يوان، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات الخدمات، بينما ارتفعت واردات الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 7.6 في المئة إلى 582.35 مليار يوان.


وانخفضت التجارة في خدمات السفر في الأشهر السبعة الأولى من 2021 بنسبة 32.7 في المئة لتبلغ 429.98 مليار يوان، وذلك في ظل مواصلة البلدان في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير صارمة لتقييد حركة المسافرين عبر الحدود.

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وائل لطفي

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