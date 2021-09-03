الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تعرب عن قلقها العميق إزاء هجوم «الحوثيين» على أبها السعودية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق ازاء الهجوم الذي شنه الحوثيون اليمنيين على مدينة أبها السعودية. 

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليلة أمس الخميس مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود،بحسب بيان اصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وبحسب البيان ، ناقش الوزيران الوضع في أفغانستان وقضايا إقليمية أخرى.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة أعربت عن القلق العميق إزاء الهجوم الأخير الذي شنّه الحوثيون على مدينة أبها السعودية، والذي أسفر عن إصابة ثمانية مدنيين على الأقل.
وتابع البيان، أن الوزير بلينكن أعرب عن التزام الولايات المتحدة القوي بشراكتها الاستراتيجية الطويلة مع السعودية ومساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

وكانت أدانت السفارة الأمريكية في السعودية، الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها السعودي.

وقالت السفارة، في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية": "تدين بعثة الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون على أبها ومطارها المدني والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء".

بدورها، أدانت الكويت استهداف مطار أبها الدولي، وتؤكد وقوفها مع المملكة العربية السعودية، كما أكدت البحرين أن الهجوم على مطار أبها انتهاكا للقانون الدولي وكافة الأعراف الدولية.

وتحالف دعم الشرعية في اليمن"، أعلن في وقت سابق ، عن إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيرة (مفخخة).

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