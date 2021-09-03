الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا ترسل 4 ملايين جرعة من لقاح «فايزر» إلى أستراليا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تعتزم بريطانيا إرسال 4 ملايين جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى أستراليا.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن هذه الخطوة، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي من كانبرا، وذلك بعد أيام فقط من حصول بلاده على 500 ألف جرعة لقاح فايزر من سنغافورة على وشك انتهاء صلاحيتها .


وقال موريسون "ستصل هذه الجرعات خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث ستضاعف جرعات فايزر التي نمتلكها خلال شهر سبتمبر"، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.


يشار إلى أن حملة التطعيم في أستراليا تعتبر واحدة من أبطأ عمليات التطعيم بين الدول الغنية، حيث تم تطعيم 36.4 % فقط من الأشخاص فوق سن 16 عاما، وفقا لسجل التحصين الأسترالي.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية


وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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