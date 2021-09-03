رئيس الوزراء اليابانى يعتزم الانسحاب من السلطة وعدم الترشح مجددا

يعتزم رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الانسحاب من السلطة وعدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي في الانتخابات المقبلة في 29 سبتمبر، على ما أعلن المسؤول الثاني في الحزب الجمعة.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، صرح توشيهيرو نيكاي للصحفيين أن سوغا "قال إنه يريد تركيز جهوده على تدابير مكافحة فيروس كورونا وإنه لن يشارك في الانتخابات" لرئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.



وعلق نيكاي "بصراحة فوجئت. إنه أمر مؤسف حقا. بذل كل ما بوسعه، لكن بعد التفكير مليا اتخذ قراره".



وكان سوغا (72 عاما) يعتبر حتى الآن المرشح الأوفر حظا لهذه الانتخابات الداخلية لتعيين المرشح الذي سيقود الحزب في الانتخابات التشريعية المقررة في الخريف، رغم تراجع شعبية حكومته إلى مستوى قياسي في استطلاعات الرأي.



ولم تكن حكومته تحظى في نهاية أغسطس سوى بـ26% من التأييد، وفق استطلاع للرأي أجرته صحيفة ماينيشي، وهو مستوى متدن إلى حد قياسي. كما أشارت استطلاعات أجريت مؤخرا إلى نسبة تأييد له بالكاد تتخطى 30%.



وتراجعت شعبية سوغا بشكل حاد منذ اشهر بسبب إدارته لأزمة الوباء الذي يواصل تفشيه في اليابان، وإصراره على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف أيا كان الثمن رغم معارضة غالبية من الشعب الياباني.



ووصل سوغا إلى السلطة في سبتمبر 2020 بعدما فرض نفسه كرجل الإجماع داخل الحزب لخلافة رئيس الوزراء شينزو أبي الذي كان حتى ذلك الحين مساعده، عند استقالة سلفه بشكل مفاجئ لأسباب صحية.

وعلى صعيد آخر، سجلت اليابان اليوم الخميس، 18 ألفا و228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و529 ألفا و590 حالة.



وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عدد الأشخاص الذين يرقدون في حالة حرجة بالمستشفيات في اليابان بلغ 2158 شخصا.