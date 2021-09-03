الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخطر القادم.. حمى الضنك ينتشر فى بنجلاديش ويصيب ١١ ألف شخص

حمى الضنك
حمى الضنك

أعلنت الحكومة في بنجلاديش أنها سجلت هذا العام ما يقارب 11 ألف إصابة بحمى الضنك وما لا يقل عن 48 وفاة بسببها، مؤكدة استمرار الأمراض الفيروسية الأخرى في الانتشار، مع تركيز الاهتمام على جائحة فيروس كورونا  وفقا لفرانس برس.

 

وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية إنها علمت بـ 330 إصابة بحمى الضنك، وهي أعلى حصيلة في يوم واحد، في الساعات الـ 24 الماضية، ليصل الإجمالى إلى 10981، منذ يناير الماضي.

 

وذكر بيان للمديرية تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب المرض الذي ينتقل بالبعوض، ليصل الإجمالي إلى 48 حالة.

 

وأضافت المديرية أن بنغلاديش سجلت أول وفاة بحمى الضنك في أوائل يوليو الماضي، الذي سجل 12 وفاة، تلتها 30 أخرى في أغسطس، فيما توفي 6 في سبتمبر  الجاري.

 

وكشفت البيانات الحكومية تسجيل 10053 إصابة في العاصمة دكا وحدها، وهي المدينة الضخمة مترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة.

 

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثرمن  218.92  ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و714788.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

بنجلاديش حمى الضنك لا يقل عن 48 وفاة بسببها مؤكدة استمرار الأمراض الفيروسية كورونا فيروس كورونا جائحة فيروس كورونا

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وائل لطفي

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