نيكول سابا تتألق فى أضخم سهرات ختام صيف العلمين الجديدة (صور)

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا مساء أمس الخميس حفل ختام سهرات صيف ٢٠٢١ داخل "كريستال بيتش" بالعلمين الجديدة بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وبعض الأجانب.

نيكول سابا

ويعد الحفل أضخم السهرات التي اقميت في ختام حفلات صيف ٢٠٢١ بالعلمين الجديدة من حيث الجمهور الذي تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان وهو ما أدى إلى رفض إدارة المكان لإيقاف حجز المزيد من المقاعد حيث تخطت طلبات الرفض بما يعادل أكثر ممن تواجدوا بالحفل.

نيكول سابا

وحضرت نيكول مرتدية سواريه مثير قصير مفتوح من الجانبين ولوك جريء على غرار نجمات هوليود، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح بأغنية "حفضل أحلم" حصدت هتفات وصيحات الجمهور والتي لم تنقطع طوال حفلها الذي امتد لأكثر من ساعه ونصف الساعة.

نيكول سابا

وتزايدت أجواء الإثارة والجرأة بتقديم نيكول لوصلة غنائية استعراضية باحترافية مع مراعاة قصر فستانها خاصة مع أغاني "براحتي"، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"، و"سهر الليالي" و"يا مصطفى يا مصطفى" وغيرها ممن تفاعل معها الجميع من مختلف الاعمار.

نيكول سابا

كما قدمت نيكول للمرة الأولى أغنيتها الجديدة "الجو حلو" التي أطلقتها مؤخرا وكانت تريند مواقع التواصل الاجتماعي وهي من كلمات شريف عبيد، لحن محمد يحيى، توزيع أمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح.

وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي من حيث تصميم وتنفيذ المسرح لتامر فوزي وتقسيمه حس

نيكول سابا

ب فئة كل تذكرة، بالإضافة إلى الإضاءة والمؤثرات البصرية لوليد الحريري والتزام الحضور بإجراءات التعقيم بالكحول الطبي قبيل دخول الحفل.

نيكول سابا

وحرصت نيكول سابا في ختام فقرتها على شكر القائمين على تنظيم الحفل من دي ميديا والـ dj العالمي ياسر الحريري وإيروس العجيل وتصوير صلاح جودة.

نيكول سابا

وكان قد أحيا أمس كل من المطرب بهاء سلطان ونانسي عجرم حفلا أيضا في الساحل الشمالي.

نيكول سابا