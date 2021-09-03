جولة جديدة من المفاوضات بين السلطات والمعارضة الفنزويلي. اليوم

تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية بوساطة النرويج اليوم الجمعة 3 سبتمبر الجاري.

وكانت الجولة السابقة قد جرت في 13-15 أغسطس الماضي. وتم توقيع مذكرة، أكد فيها الجانبان السعي إلى احترام سيادة القانون والنظام الدستوري لفنزويلا، والتعايش السياسي والاجتماعي ونبذ العنف والتعويضات لضحايا العنف وحماية الاقتصاد الوطني والضمانات لتنفيذ الالتزامات.

واتفق الجانبان على العمل على ضمان حقوق جميع المواطنين الفنزويليين والضمانات الانتخابية مع تحديد جدول الانتخابات بمشاركة المراقبين، والعمل على رفع العقوبات واستعادة حقوق المشاركين في العملية السياسية.

وكان الجانبان قد وصفا الجولة الأولى من المفاوضات بأنها جرت بشكل إيجابي.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 896 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 314 ألفًا و480 حالة، تعافى منها 300 ألف و606 حالات.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 10 آلاف و141 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و 733 حالة بعد تسجيل 14 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.