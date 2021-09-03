الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد ضحايا إعصار «آيدا» بالولايات المتحدة إلى 45 شخصًا

إعصار آيدا
إعصار آيدا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا مصرعهم بشمال شرقي الولايات المتحدة جراء إعصار "آيدا".

وأشارت القناة إلى أن عدد الضحايا في ولاية نيويورك بلغ 15 شخصا، و23 شخصا في ولاية نيوجيرسي المجاورة، وما لا يقل عن 5 أشخاص في بنسلفانيا، إضافة إلى ضحايا في ماريلاند وكونيتيكت.

وكانت الحصيلة السابقة عند 29 شخصا.

وأفادت قناة "إن بي سي" نقلا عن السلطات المحلية، بأن من بين الضحايا في مدينة نيويورك 4 نساء وطفل في السنة الـ 2 من العمر.

وأعلنت سلطات 3 ولايات حالة الطوارئ بسبب إعصار "آيدا"، الذي ضرب ولاية لويزيانا يوم الأحد الماضي، وأعقبته أمطار غزيرة وعواصف.

وأغرقت الأمطار عددا من الشوارع والمباني ومحطات المترو في مدينة نيويورك. وتسببت الأمطار بتعطل العمل في 3 مطارات في المدينة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن هناك الكثير من الأضرار جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار إيدا.

وأضاف بايدن خلال كلمة له بشأن التداعيات الناجمة عن إعصار إيدا: «نعمل لوقف تمدد النيران فى كاليفورنيا»، معلنًا عن إطلاق برنامج لمساعدة كاليفورنيا للسيطرة على الحرائق التى اجتاحت الولاية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكى، غدا الجمعة، ولاية لويزيانا بعد الأضرار الكبيرة التى خلفها الإعصار «إيدا».

وهطلت أمطار غزيرة فى نيويورك ليل الأربعاء الخميس مع مرور ذيول الإعصار إيدا الذى زرع الفوضى فى شمال شرق الولايات المتحدة وأدى إلى إلغاء رحلات جوية وإعلان حالة الطوارئ فى مناطق عدة.

وتحولت الشوارع إلى أنهار فى بعض الأماكن فى العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة بينما غمرت المياه محطات المترو الذى توقف عن الخدمة، حسب هيئة النقل «ميتروبوليتان ترانسبورتيشن اوثوريتى» التى تدير وسائل النقل العام فى نيويورك.

وسجلت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية رقمًا قياسيًا مطلقًا مع تساقط 80 ملم من الأمطار فى ساعة واحدة فى سنترال بارك.

 

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وائل لطفي

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