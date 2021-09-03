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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 3-9-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة  نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري - مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، والطقس ليلا - معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا).


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


أما حالة البحرالأحمر ستكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى


القاهرة 34 25
الاسكندرية 31 25
وادى النطرون 36 25
طنطا 35 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 34 24
بلطيم 32 25
مطروح 31 23
السلوم 31 22
سيوة 36 20
بورسعيد 32 26
دمياط 32 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 25
الاسماعيلية 35 23
السويس 35 25
العريش 31 25
رفح 30 24
رأس سدر 34 24
نخل 33 17
نويبع 36 29
طابا 36 25
كاترين 37 19
الطور 33 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 28
الفيوم 35 25
بنى سويف 35 25
المنيا 36 22
أسيوط 37 22
سوهاج 38 23
قنا 42 26
الأقصر 43 26
أسوان 43 29
ادفو 42 29
أبوسمبل 44 29
الوادى الجديد 40 27
شلاتين 41 28
ابو رماد 41 28
حلايب 38 27
رأس حدربة 36 26
 

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