الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الرئيس الأمريكى جو بايدن: عاصفة «أيدا» تذكير جديد بأزمة المناخ

بايدن
بايدن

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العواصف الشديدة مثل "أيدا" وحرائق الغابات هي تذكير بأن أزمة المناخ حقيقية، مشددا على أن الأمريكيين بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” "لروسية ، قال بايدن، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: "الأيام الأخيرة لإعصار أيدا وحرائق الغابات في الغرب إضافة إلى الفيضانات غير المسبوقة غير المتوقعة في نيويورك ونيو جيرسي تمثل تذكيرا جديدا بأن هذه العواصف الشديدة في أزمة المناخ موجودة هنا... نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين بشكل أفضل".

 

وحاول بايدن طمأنة السكان في الشمال الشرقي الأمريكي بأن أول المستجيبين الفيدراليين موجودون على الأرض للمساعدة في إزالة آثار الدمار بعد هطول الأمطار والفيضانات القياسية من جراء الإعصار "أيدا".

 

وتحدث الرئيس إلى حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، وحاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، فيما ينوي للتحدث أيضا إلى حاكم ولاية بنسلفانيا، توم وولف.

 

وقال بايدن إنه أوضح للحكام أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "موجودة على الأرض".

 

وقتل 29 شخصا، بينهم 12 في نيويورك و14 في نيو جيرسي و3 في بنسلفانيا، بفعل إعصار "أيدا" الذي يضرب شمال شرق الولايات المتحدة منذ الأسبوع الماضي.

 

 وعلى صعيد آخر، دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن  عن قرار الانسحاب من أفغانستان ووصفه بأنه أفضل قرار من أجل الولايات المتحدة.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال بايدن: "أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح .. وقرار حكيم .. وأفضل قرار من أجل أمريكا".
 

وتابع: "مع إنهائنا 20 عاما من الصراع والألم والتضحية، حان الوقت للتطلع إلى المستقبل، لا إلى الماضي .. إلى مستقبل أكثر أمانا".
 

يأتي هذا بينما أظهر استطلاع للرأي نشره مركز بيو للأبحاث  أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة فشلت في الغالب في تحقيق أهدافها في أفغانستان.
 

ولم يكن هناك أي فرق بين الديمقراطيين مؤيدي بايدن (69%) أو الجمهوريين (70%).

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