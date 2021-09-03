الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زوج يطعن طليقته بسبب حضانة الأطفال فى الدقهلية

سكين
سكين

لقيت ربة منزل مصرعها على يد طليقها  بعدما انهال عليها بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات نافذة فى الصدر والبطن عند ذهابها لتنفيذ حكم بضم حضانة طفليها إليها.

 

وفوجئ الأهالي بخروج طليقها من شقته في منطقة الجامع الكبير بالمنزلة بسكين ووجه إليها 3 طعنات قاتلة، وتم نقلها إلي مستشفى المنزلة المركزي لمحاولة إنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، وتمكنت مباحث المنزلة من ضبط الزوج والأداة المستخدمة في الواقعة "سكين" وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة المركزي لمأمور قسم شرطة المنزلة، بوصول "سماح فتحي عبد الرزاق"، 32 سنة، ربة منزل من حارة أبو محمود من مدينة المنزلة، مصابة بعدة طعنات نافذة ادعاء تعدي من آخري، وتوفيت داخل غرفة العمليات، أثناء محاولات الأطباء إجراء عمليات عاجلة لها لإنقاذ حياتها.

 

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنزلة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام "وليد ا." طليق المجني عليها، هو من وراء توجيه عدة طعنات قاتلة لطليقته لحضورها إلي البيت تطالب بتنفيذ حكم ضم حضانة طفلين لها أعمارهما 7 سنوات و 13 سنة.

 

وتمكنت مباحث المنزلة من إلقاء القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة والتي أمرت بانتداب طبيب من مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

 

وأكد شهود العيان أن الزوجة المجني عليها على خلاف مع طليقها وحصلت على حكم قضائي بضم الطفلين إلي حضانتها، و وذهبت لاستلام الطفلين إلا أنها قبل دخولها إلي منزل طليقها خرج من بيته وفي يده سكينا وانهال بها ضربا عليها.

أخبار الدقهلية أمن الدقهلية طعن طليقته المنزله 3 طعنات

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وائل لطفي

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