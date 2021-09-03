«صحة المنوفية»: إجراء 300 حالة قسطرة قلبية بمستشفى أشمون العام

قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي أشمون العام، بإجراء ٣٠٠ حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفى.

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى أشمون العام على أتم الاستعداد لاستقبال ١٥ حالة يوميا للحالات المحولة من جميع المستشفيات بالمحافظة، مقدماً سيادته الشكر والتقدير للمنسق العام علي العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفى، واستشاريي القسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، على الجهود المبذولة لصالح المرضى والمواطنين بالمحافظة.

ويتم ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المواطن المصري، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات السيد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارًا لنجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة.

حملات تفتيشية مكثفة لإدارة العلاج الحر على مدن محافظة المنوفية

وعلى صعيد متصل كان قد وجه الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتورة شيرين مسعد لبيب بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية.

وتشكلت أمس لجنة من العلاج الحر وتم المرور على ١٣٠ منشأة طبية خاصة، وتم رصد ٢٨ منشأة غير مرخصة وتم التوصية بالغلق لهم نظراً لوجود مخالفات جسيمه بهم.

كما تم عمل ٤٣ إنذارا للمنشآت الطبية المخالفة وتنفيذ قرارات الغلق لعدد ٤ منشآت مخالفة، كما وجد أن عدد المنشات المخالفة لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى ٣٠ منشأة، بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الترخيص بعدد ١٠ منشآت، ووجود عمالة غير مؤهلة بعدد ٣ منشآت طبية.



من جهته أكد وكيل وزارة الصحة، أنه لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت الطبية المخالفة، وإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة المنوفية.