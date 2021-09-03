مخاوف من تأثير «دلتا» على إنتاج وأسعار الحفاضات عالميًا

توافق معظم الأمهات على أنهن دائمًا ما يعتبرن علاقتهن بالحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة أمرًا مفروغًا منه، ما لم يحدث شيئًا استثنائيًا.

والحفاضات موجودة دائمًا عندما تحتاج إليها الأم، في المتاجر أو الصيدليات.

مما تتكون الحفاض



وبحسب موقع “parents” ما تراه الأمهات شيئًا واحدًا هو في الواقع نتيجة لعدة مواد مختلفة تم تجميعها معًا، الملاءة العلوية للحفاض والغطاء الخلفي مصنوعة من مادة البولي بروبيلين والبولي إيثيلين.

وتعد حفاضات الأطفال محشوة بلب زغب السليلوز وبوليمر فائق الامتصاص مما يمنحها القدرة على الاحتفاظ بما يصل إلى 35 جرامًا من البول لكل جرام من المواد، ثم يتم الانتهاء من هذه المنتجات متعددة الاستخدامات بالمطاط والمواد اللاصقة لضمان الملاءمة والراحة، وإذا كان واحدًا أو أكثر من هذه العناصر مفقودًا، فلا يمكن صنع الحفاضات ببساطة.

كيف آثرت جائحة فيروس كورونا علي صناعة الحفاضات

جعلت جائحة فيروس كورونا عام 2020 عامًا استثنائيًا بسبب تأثير المرض على سلسلة التوريد العالمية صعودًا وهبوطًا، فلم يبقينا فيروس كورونا في منازلنا فقط، لكن أثر على إنتاج المواد الخام، بالإضافة لتأثيره على المشغلين والناقلين لهذه المواد الخام، حتى في الوقت الذي توفرت فيه المواد اللازمة لصنع كل شيء من قطع الغيار إلى حفاضات الأطفال من الوصول إلى سفينة حاويات ونقلها إلى ميناء، كان على بعض السفن الانتظار لأسابيع قبل أن يتم تفريغها.

وفي شهر فبراير في تكساس بأمريكا، أغلقت المصانع الكيميائية المسئولة عن صنع حمض الأكريليك وهو ضروري أيضًا لصنع بوليمر فائق الامتصاص.

وعلى مستوى العالم كان المنتجون وموزعو حمض الأكريليك لا يزالون يتحدثون عنه وعن نقصه النسبي.

ارتفاع أسعار الحفاضات عالميًا

وربما تكون كل هذه العوامل قد أدت إلى ارتفاع أسعار الحفاضات منذ ظهور الوباء عالميًا بنسبة 10٪ تقريبًا اعتبارًا من مايو 2021، وهناك تقديرات أخرى بأن الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 14٪ بحلول يوليو.

وحتى قبل الصيف كانت الإمدادات ضئيلة، وأصبحت مستلزمات العناية بالأطفال بما في ذلك المناديل والألعاب غير متوفرة بانتظام.