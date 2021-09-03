الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

معهد المشورة بالمعادى يطلق دورة نمو الشخصية مع حضور عدد محدود

معهد المشورة بالمعادى
معهد المشورة بالمعادى

يطلق معهد المشورة القبطي الأرثوذكسي، دورة  "نمو الشخصية"، تحت عنوان  "نحن لا نستطيع أن نعبد الله بنفوس مريضة"، بدءً من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر وحتى الثلاثاء 14 ديسمبر، بمقر المعهد بكنيسة القديس مارجرجس بكوتسيكا.
 

وأعلن معهد المشورة الأرثوذكسي بالمعادي عن قبول الحجز في دورة نمو الشخصية لعام 2021 ، وهو كورس يساعد الشخص على التخلص من الإعاقات النفسية التي تعيق تطور شخصيته.

 

وبحسب معهد المشورة يستهدف الكورس طلبة الجامعة، والخريجين و الشباب و إعداد خدام والخدام والمقبلين على الارتباط والمتزوجين وأيضا للراغبين فى الحصول على الدبلومة التخصصية من معهد مشورة المعادي.
 

 

وأكد المعهد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقبول عدد محدود 50% فقط من الطاقة الاستعابية للمدرج، مؤكدًا على المشتركين بالكورس أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية أثناء المحاضرات وورش العمل الخاصة بالكورس.

 

وتستعد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد النيروز "رأس السنة القبطية"، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية  القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة،  وأصل الكلمة من اللغة القبطية  القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة  القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني  دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية،  وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية،  مقابل العام القبطي الأول.

ويوزاي عام 4525 توتية  أي بالتقويم الفرعوني، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.

 

وكان في تلك الأيام  يخرج المسيحيون إلى الأماكن التي دفنوا فيها أجساد الشهداء مخبأة ليذكروهم.

 

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز "رأس السنة القبطية  يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.
 

وتقوم الكنائس بالتزامن مع عيد النيروز  بإعادة هيكلة الخدمات الكنسية  والخدام بها ، من خلال حركة تنلات بين الخدمات الكنسية المختلفة ، كما يتم تكريم دفعات طلاب المدارس والجامعات في رأس السنة ، كعادة سنوية للكنائس ، وذلك للإحتفال ببداية عام قبطي جديد ، والذي يوافق اقتراب عام دراسي جديد أيضاً.

كنيسة ارثوذكسية معهد دور مشورة نمو شخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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