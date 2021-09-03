الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: المحاسبة الرادعة تجاه أى موظف يثبت ارتكابه مخالفات

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالإزالة الفورية لكافة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بإحالة أي مسئول للإعلانات في الأحياء في حال ثبوت تورطه في أي مخالفات إلى النيابة العامة.

وحذر محافظ الإسكندرية قائلًا: "انتهى عصر التقصير ولن نسمح بتواجد متقاعس عن أداء مهام عمله بيننا، وستتم المحاسبة الرادعة تجاه أي موظف يثبت تورطه بارتكاب مخالفات وإهدار المال العام".


وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية لمنع الفساد، وفي إطار حرصه على منع إهدار المال العام ووضع منظومة جديدة كاملة يتم من خلالها استرجاع حق الدولة وتعظيم موارد وخزائن المحافظة ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل الأحياء.

 

وكان قد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارًا بتغليظ عقوبة سير مركبات التوكتوك والتريسيكل التي تتواجد بالمحاور الرئيسية والكورنيش  وذلك بتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنية غير قابلة للتخفيض نهائيًا.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، التي عقدت اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.


وحذر المحافظ أنه اعتبارًا من الثلاثاء الماضي يمنع تمامًا تواجد أي مركبات للتوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش.

وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة وإتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

 

وشنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لمنع سير التوكتوك بالطرق الرئيسية والكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحافظ وتغريم المخالف بغرامة فورية ١٠ آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً للتكاتك المضبوطة.
 

محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإعلانات المخالفة رؤساء الأحياء المحاسبة الرادعة وإهدار المال العام

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وائل لطفي

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