الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الكنيست يقر ميزانية إسرائيل بالقراءة الأولى

الكنيست
الكنيست

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الخميس، بالقراءة الأولى على مشروع ميزانية "إسرائيل" للعامين 2021/2022.

وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية إن 59 عضوًا أيدوا مشروع القانون، فيما عارضه 53، وبذلك نجح الائتلاف الحكومي في تمرير الموازنة بالقراءة الأولى.

وسيُحال مشروع القانون إلى لجنة الكنيست لإجراء مزيد من المناقشات والتعديلات عليه، قبل أنّ يُطرح للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

على صعيد آخر، عيّنت إسرائيل أول سفير لها لدى البحرين بعد تطبيع العلاقات مع المملكة العام الماضي، وذلك وفق ما ذكر حساب باللغة العربية للحكومة الإسرائيلية على "تويتر".

وقررت لجنة التعيينات العليا بوزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، تعيين إيتان نائيه كأول سفير لإسرائيل في البحرين.

وعمل السفير إيتان نائيه، لثمانية أشهر رئيسا مؤقتا للبعثة الإسرائيلية في الإمارات، أول دولة خليجية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، وكان ذلك في أغسطس من العام الماضي.

في سبتمبر 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقين بوساطة أمريكية لإقامة علاقات مع إسرائيل، في خطوة حذا السودان والمغرب حذوها لاحقا.

ووصل خالد يوسف الجلاهمة، أول سفير بحرينيي لدى إسرائيل، إليها هذا الأسبوع.

والتقى سفير البحرين الجديد لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة، بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وقدم له أوراق اعتماده. 

وقال لابيد، تعقيبًا على استلام أوراق اعتماد السفير البحريني، : "خطوة أخرى نحو سلام حقيقي في الشرق الأوسط، ونأمل زيارة البحرين قريبًا وافتتاح سفارة إسرائيل في المنامة".

الكنيسة إسرائيل الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي

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