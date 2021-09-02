الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن والدفاع السوداني يوافق على استضافة لاجئين أفغان بشكل مبدئي

مجلس الامن والدفاع
مجلس الامن والدفاع السوداني

وافق مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم، مبدئيا على استضافة لاجئين أفغان، حسبما نقلت فضائية "الحدث" في خبر عاجل، قبل دقائق.

وكان البيت الأبيض، أكد مساء اليوم، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن ترفع العقوبات عن حركة طالبان، مشيرا إلى أن الإدارة ستحكم على أفعال الحركة في المستقبل.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن عدد الأميركيين في أفغانستان ممن يريدون المغادرة قرابة المئة.

وقالت إن أمريكا تأخذ خطر سقوط ضحايا مدنيين في ضربات الطائرات المسيرة على محمل الجد، مؤكدة "نفعل ما في وسعنا لتجنب سقوط ضحايا مدنيين".

السودان أفغانستان مجلس الأمن والدفاع السوداني لاجئين أفغان استقبال

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