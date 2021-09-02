فيفا يهنئ الزمالك بلقب الدورى

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، رسالة إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ فيها نادي الزمالك بمناسبة تتويجه بطلا للدوري المصري هذا الموسم، الذي وصفه بأنه جاء نتيجة جهود كبيرة، طالبًا من مجاهد نقل تهنئته إلى جميع من شاركوا في تحقيق البطولة.

كما أضاف إنفانتينو في رسالته أنه ينتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى أحمد مجاهد وفريق عمله على المساهمة في تطوير كرة القدم المصرية وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية.

وكان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة.

