الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيفا يهنئ الزمالك بلقب الدورى

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، رسالة إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ فيها نادي الزمالك بمناسبة تتويجه بطلا للدوري المصري هذا الموسم، الذي وصفه بأنه جاء نتيجة جهود كبيرة، طالبًا من مجاهد نقل تهنئته إلى جميع من شاركوا في تحقيق البطولة.

كما أضاف إنفانتينو في رسالته أنه ينتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى أحمد مجاهد وفريق عمله على المساهمة في تطوير كرة القدم المصرية وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية.
وكان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

لطلاب الثانوية.. موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

خاص| اتحاد الكرة يكشف موعد النظر فى استئناف عقوبة شيكابالا

أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل ثنائى الأهلى

اللجنة المؤقتة تعلن موعد انتخابات مجلس إدارة الزمالك

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلى يلتقى سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده فى تل أبيب (صور)