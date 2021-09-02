الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: لدينا قلق بشأن الرحلات القادمة من أفغانستان

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الرحلات الجوية المستأجرة القادمة من أفغانستان إليها بسبب نقص المعلومات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جسن ساكي - في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس- إن هناك تعاوناً مشتركاً مع وزارة الخارجية والدبلوماسيين للتنسيق من أجل مغاردة أفغانستان.

وشددت على أن واشنطن ليس لديها وسائل "موثوقة" لمعرفة هوية من هم على متن الطائرات المستأجرة أو حتى منظمي هذه الرحلات، مشيرة إلى أن هذا يسبب للمسئولين "بعض القلق".

وأكدت أن هذه الرحلات الجوية "تهبط في قواعد عسكرية أمريكية، وعلينا أن نكون حذرين للغاية".

وتابعت: إن هناك تساؤلات أيضاً تتعلق بوجود تهديدات من تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي، مشيرة إلى هذا التنظيم لديه "اهتمام كبير بالهجوم على أهداف جوية". 

 

الولايات المتحدة أفغانستان الرحلات الجوية البيت الأبيض جسن ساكي

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