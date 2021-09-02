الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

نقيب محامي حلوان: ندعم رجائي عطية في كافة قراراته لصالح المهنة

نقيب حلوان
نقيب حلوان

وجه جمال الشخيبي، نقيب محامي حلوان، الشكر لنقيب المحامين رجائي عطية، لدعمه الدائم وأعضاء مجلس النقابة العامة، لمحامي حلوان واستجابتهم لطلب تجديد مقر النقابة الفرعية.

 

وأضاف خلال حفل افتتاح استراحة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية بعد التجديد، أن النقابة العامة كانت ولا تزال داعمة لنقابة حلوان في كل المواقف، كما أن محامين حلوان داعمين للنقابة العامة ومع النقيب العام في كل ما يتخذه من قرارات لصالح المحاماة والمحامين.

 

وافتتح نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الخميس، استراحة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية، وذلك عقب تجديدها تجديدًا شاملًا، بحضور مجلس فرعية حلوان بقيادة النقيب الفرعي الأستاذ جمال الشخيبي.

 

وشهدت الاستراحة الموجودة في الدور الأرضي تطويرًا شاملًا يليق بمحامي حلوان بوجه خاص وجموع محامي مصر بوجه عام، واستغرقت عملية التطوير 15 يومًا، وشملت الأسقف والجدران، إضافة لفرشها بالكراسي والطاولات، وتركيب شاشة عرض، ومكيفات ومراوح هواء.

 

وحضر الافتتاح، وكيلي مجلس النقابة العامة عمر هريدي ويحيى التوني، وأمين الصندوق عبد المجيد هارون، والأمين العام المساعد محمود الداخلي، وأعضاء المجلس: نبيل عبد السلام، إسماعيل طه، عبد الحفيظ الروبي، محمد راضي مسعود، محمد عبد الستار، وفاطمة الزهراء غنيم.

نقيب المحامين محافظ القاهرة فاطمة الزهراء الجريدة الرسمية محكمة حلوان اتحاد المحامين عبد الحفيظ الروبي المحامين العرب محمود الداخلي

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