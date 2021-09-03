الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشف ودواء بالمجان لـ142 مواطنا في قافلة طبية بالوادي الجديد

قافلة طبية بالوادي
قافلة طبية بالوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، اليوم، قافلة طبية مجانية في محافظة الوادي الجديد، بإشراف جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة.


وقال محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، إن القافلة قدمت خدماتها بمدينة بلاط، وضمت 5 تخصصات طبية " باطنية – أطفال – جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 142 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأضاف عبد الغني، أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة.

كما نظم الحزب قافلة طبية مجانية لأهالي قرية القلمون التابعة لمركز الداخلة وضمت 4 تخصصات طبية " باطنية – أطفال – جلدية – أسنان "، وجرى توقيع الكشف على 120 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.
كما نظم حزب مستقبل وطن، ورشة عمل للأطفال في المرحلة الابتدائية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة " موط" بمركز الداخلة، بعنوان " العبقري الصغير" بحضور 120 طفلًا مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، عن العمليات الذهنية في الرياضيات.

نظم حزب مستقبل وطن قافلة طبية مجانية الكشف المجان القرى المجاورة المبادرة الرئاسية حياة كريمه

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