الحمى الفيروسية خطر جديد يهدد العالم بعد ظهوره في الهند

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية في شمال الهند الحمى الفيروسية، وتسببت في وفاة ما يقرب من 50 شخصا معظمهم من الأطفال، وأرجع خبراء الصحة في مختلف بلدان العالم أن خطورة هذه الحمى تكمن في إنتشارها بشكل سريع ومهاجمتها للأطفال؛ ونتيجة ذلك فكان قرار السلطات الهندية تعليق ذهاب التلاميذ من الصف الأول حتى طلاب الصف الثامن للمدارس؛ حيث أرجع كثير من العلماء لظهور وانتشار هذه الحمى إلى البعوض.

وفي هذا الشأن، يوضح دكتور عبد الجواد هاشم استاذ الميكروبيولوجيا كلية الصيدلة أن الحديث عن ظهور حمى فيروسية والترويجلخطورتها وسرعة إنتشارها هو كلام عام لان كل الحمى في العادة تكون نتيجة عدوى فيروسية وجميع الفيروسات تكون سريعة الإنتشارخاصة إذا كانت نتيجة فيروس رئوي فهناك أكثر من ٣٠٠ فيروس ينتج عن إصابة رئوية.

ونصح هاشم بعدم الإنسياق وراء الشائعات والتهويل نتيجة إستغلال البعض لفيروس كورونا وما يعانيه العالم من مخاطر إرتفاع حالاتالإصابة والوفاة منه مع ظهور متحورات عديدة له؛ موضحاً أن ظهور متحورات لجميع الفيروسات هو أمر طبيعي وهو ما حدث لجميع الاوبئةالتي مر بها العالم عبر العصور؛ فعند ظهور فيروس الأنفلونزا فقدت أمريكا نحو ١٦٠ ألف مواطن قبل إكتشاف المصل الخاص به ليصبحدور برد عادي يعاني منه جميع سكان العالم وأصبحت أيام الإصابة به لا تتعدى الأيام القليلة.

وفي السياق، يقول دكتور محمد راشد استشاري التحاليل والفيروسات؛ أن أهم أعراض الحمى الفيروسية إرتفاع درجة حرارة الجسم وقد تتطور لحمى نزفية إذا تم الإصابة بها لثاني مرة؛ ويرجع راشد ظهور هذا النوع من الحمى نتيجة تفشي حمى الضنك في شكلها المزمن والثقيل ينتشر هذا المرض عن طريق البعوض؛ وتشهد الهند حاليا موسم الأمطار، حيث يتزايد البعوض والبرغش بشكل كبير جدا وهو ماتسبب في ظهور وانتشار الحمى الفيروسية.

ولفت أن البعوض الذي تسبب في انتشار هذه الحمى هي بعوضة الأيدس إيجيبتاي أو بعوضة "الألبوبكتس"؛ وتسبب هذه الحمى نزيف وتجمعات دموية نتيجة نقص في الصفائح الدموية مع إرتفاع درجة الحرارة عند الإصابة الثانية؛ أيضاً تتسبب هذه البعوضة في نقل فيروس الصفراء والزيكا؛ مؤكداً أن الحمى لا يمكن أن تنتقل من إنسان لأخر لكن يتم نقلها عن طريق البعوض فقط.

وأوضح راشد أن من أهم طرق الوقاية من هذه الحمى هو عملية المكافحة للحشرة نفسها وكسر دورة حياتها من خلال إستخدام المبيداتالازمة لمكافحتها بأماكن إنتشارها؛ أيضاً يحافظ الأنسان في أماكن تواجده بمكافحة تواجد الحشرات الضارة معه مثل الناموس والبعوضمن خلال إستخدام المبيدات الحشريه او الصاعق الكهربي؛ وفي حال الإصابة يتم عزل المريض وحجره لتلقي العلاج المناسب.

ويؤكد أن من أعراضها أيضاً قشعريرة والتعرق

والشعور بجفاف شديد؛ صداع الرأس مع حدوث آلام في العضلات وشعور بالوهن والضعف العام وفقدان الشهية؛كما إنها تصيب وتتكاثر داخل خلايا جسمك، الحمى هي طريقة جسمك لمحاربة الفيروس، العديد من الفيروسات حساسة للتغيرات في درجة الحرارة، لذا فإن الزيادة المفاجئة في درجة حرارة جسمك تجعلك أقل استعدادًا للفيروسات، حيث أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغات البعوض، وتنتشر في جنوب شرق آسيا؛ وذكرت منظمة الصحة العالمية، لايوجد علاج خاص لحمى الضنك، ولا يمكن التطعيم باللقاحات ضدها إلا للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالحمى مرة واحدة على الأقل.