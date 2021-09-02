الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تكشف موعد إعادة فتح سفارتها في أفغانستان

لويجي دي مايو
لويجي دي مايو

أكد وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، اليوم، أن إعادة فتح السفارة الإيطالية في العاصمة الأفغانية كابُل، أمر من السابق لأوانه الحديث عنه، موضحًا أن الوقت الحالي يفتقر للظروف الأمنية اللازمة لاستئناف النشاط الدبلوماسي.

وأضاف الوزير دي مايو - في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية- أن كل خطوة فيما يتعلق بالمناصب الدبلوماسية في أفغانستان أو في بلدان أخرى، ستتم بتآزر تام مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره.

وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو العاصمة الأفغانية كاب ل الاتحاد الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

لطلاب الثانوية.. موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

خاص| اتحاد الكرة يكشف موعد النظر فى استئناف عقوبة شيكابالا

أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل ثنائى الأهلى

اللجنة المؤقتة تعلن موعد انتخابات مجلس إدارة الزمالك

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلى يلتقى سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده فى تل أبيب (صور)