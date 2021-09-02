إيطاليا تكشف موعد إعادة فتح سفارتها في أفغانستان

أكد وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، اليوم، أن إعادة فتح السفارة الإيطالية في العاصمة الأفغانية كابُل، أمر من السابق لأوانه الحديث عنه، موضحًا أن الوقت الحالي يفتقر للظروف الأمنية اللازمة لاستئناف النشاط الدبلوماسي.

وأضاف الوزير دي مايو - في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية- أن كل خطوة فيما يتعلق بالمناصب الدبلوماسية في أفغانستان أو في بلدان أخرى، ستتم بتآزر تام مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره.