الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«IATA» يحذر من حرية الحركة داخل أوروبا

الاتحاد الدولي للنقل
الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) من أن حرية الحركة داخل أوروبا تتعرض للخطر بسبب فشل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تنسيق لوائح دخول COVID-19، ونتيجة لذلك فإن إعادة فتح الحدود تربك المسافرين والشركات ولا تقدم الفوائد المتوقعة منحيث سهولة السفر والانتعاش الاقتصادي.

وجدت أبحاث اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) اختلافات كبيرة في كيفية إدارة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للسفر:

  • لا تقبل حوالي 30٪ من الدول التي تستخدم شهادة EU Digital Covid (DCC) الاختبار السريع
  • 19٪ من الدول لا تعفي الأطفال من متطلبات الاختبار
  • 41٪ من الدول لا تسمح للمسافرين المحصنين من دول "القائمة البيضاء" خارج الاتحاد الأوروبي بالدخول
  • بالنسبة لنماذج Passenger Locator ، يقبلها 45٪ عبر الإنترنت، بينما يقبل 33٪ الطلبات الورقية وعبر الإنترنت. لكن 11٪ لايقبلون سوى الورق ، و 11٪ ليس لديهم نماذج تحديد مواقع على الإطلاق.

وقال رافائيل شفارتزمان نائب الرئيس الإقليمي لاتحاد النقل الجوي الدولي في أوروبا،  إنه من الضروري أن تجتمع الدول الأوروبية معًا بشأن إجراءات السفر COVID-19، والعمل الجيد الذي قامت به المفوضية والدول لتطوير DCC يضيع بسبب فوضى من اللوائح غيرالمنسقة، وكيف يمكن للمسافرين السفر بثقة عندما تختلف القواعد في كل دولة داخل الاتحاد الأوروبي؟ لا يمكنهم التأكد مما إذا كان أطفالهمبحاجة إلى الاختبار أم لا، أو ما إذا كانوا بحاجة إلى ملء نموذج على الورق، أو عبر الإنترنت، أم لا على الإطلاق، وإنه اتحاد أوروبي واحد.

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