الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تُدرج عائشة الشاطر و30 إخوانيًا على قوائم الإرهاب

عائشة الشاطر
عائشة الشاطر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، وعضوية المستشارين محمد محيى الشربينى وكامل سمير كامل، بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج 31 إخوانيا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

جاء ذلك وفقا لطلب الإدراج رقم 18 لسنة 2021، قرارات إدراج إرهابيين، والمقيد برقم 5 لسنة 2021 قرار إدراج كيانات إرهابية، والمقيد برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

والمدرجون على قوائم الإرهاب هم: محمد حسين أحمد، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد، هاجر خالد، أشرف رفعت عبدالحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، عبدالرحيم محمد، إبراهيم السيد محمد، فكرى محمد فكرى، عائشة خيرت الشاطر، هدى عبد المنعم، محمد أبوهريرة، سها سلامة.

وضمّت الأسماء، محمد إسماعيل حسن، أحمد إسماعيل حسن، محمد سعيد الشيمى، أحمد محمد أحمد معتوق، أسامة إبراهيم أحمد، أسامة مبروك موسى، طارق محمد أمين، سمية محمد ناصف، مروة أحمد مدبولى، إسراء كمال الدين محمد، أحمد عبد الباسط، محمد عبدالرحيم، محمد محمود محمد، محمد عبدالستار محمد، هاشم محمد فرج، بهاء كمال محمد، وعزت عيد طه.

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