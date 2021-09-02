الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عروض فنية وغنائية في افتتاح بطولة دوري الشركات ببورسعيد (صور)

العروض الفنية
العروض الفنية

شهد افتتاح بطولة دوري الشركات ببورسعيد عدداً من العروض الفنية لأطفال وكبار فناني المحافظة، احتفالاً بضيوف المدينة من الرياضيين.

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العروض الفنية

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فاعليات البطولة، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام للشركات.

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العروض الفنية

وتحمل البطولة أسم «حياة كريمة» وتساهم في توثيق جهود الدولة والرئيس السيسي في القضاء علي العشوائيات، وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للمصريين.

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العروض الفنية

وتقام البطولة بالمدينة الرياضية التي تقع في نطاق حي الزهور، وتعد من أهم المشروعات الرياضية التي أقيمت في عهد الرئيس السيسي والتي تشهد الكثير من البطولات المحلية والدولية.

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العروض الفنية
عروض بورسوزير الرياضة أطلقنا شعلة حياة كريمة من مدينة الأمل إلى محافظة الأمل بورسعيد شركات وزير

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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