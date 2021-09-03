الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مكياج فنانات مهرجان البندقية السينمائى 2021 (صور)

مكياج فنانات مهرجان
مكياج فنانات مهرجان البندقية السينمائى

يتوقع  أن يكون مهرجان فينسيا البندقية السينمائي 2021 حدثًا مليئًا بالنجوم، حيث يجتمع العديد من أكبر الممثلين والممثلات اليوم في ليدو الشهيرة في المدينة.

 

وتقام الدورة الثامنة والسبعون للمهرجان في الفترة من 1 سبتمبر إلى 11 سبتمبر، وستعرض لأول مرة بعضًا من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام ، مثل فيلم الأميرة ديانا ، "سبنسر"، ودراما الخيال العلمي "ديون"، وفيلم الرعب النفسي "الليلة الماضية في سوهو"، وفقا لموقع "style".

 

وأقيمت الليلة الافتتاحية لمهرجان البندقية السينمائي يوم الأربعاء بالعرض الأول للفيلم الإسباني "أمهات متوازية" ، حيث جمعت أمثال رئيس لجنة التحكيم بونغ جون هو ، سينثيا إريفو ، هيلين ميرين ، بينيلوبي كروز وآخرين.

 

إتجاهات جمال المشاهير في مهرجان فنيسا

إذا كان على المرء أن يسأل المشاهير الذين ساروا على السجادة لمهرجان فينيسيا السينمائي لهذا العام عن الأساسيات لمكياجهم ، فإن الإجابة ستكون واضحة تمامًا،  ظلال عيون وشفاه  واضحة ، وقد إستخدمت كل نجمة هذين الأمرين على طريقتها الخاصة،  واختارت مظهر جمالها وفقًا لذلك ، حيث يبدو أن  أحمر  الشفاه  بدرجات متفاوتة، مع ظلال العيون الفاتنة هو الخيار الأمثل لهذا الحدث.

 

 أفضل مكياج الممثلات في مهرجان فانيسا 

 

قامت ماديسون راين باستخدام ظلال سوداء داكنة قليلة للغاية لفتت الانتباه إلى عينيها  المغرية.

مكياج فنانات مهرجان البندقية السينمائى

سلطت سارة سامبايو التركيز على عينيها باستخدام كحل مميز تم موازنته بشفة التوت اللامعة.

 

مكياج فنانات مهرجان البندقية السينمائى

شكل مظهر باربرا بالفين الجميل مفاجأة مثيرة من خلال رسمها الخاص بالقلم الجرافيكي المدخن علي عينيها.

مكياج فنانات مهرجان البندقية السينمائى

 

 قامت غريتا فيرو عارضة الأزياء الإيطالية  بوضع  أحمر شفاه لامع للغاية، واحتفظت بقصة شعر فوضوية.

مكياج فنانات مهرجان البندقية السينمائى

مشيت ميلينا سميت على السجادة الحمراء لإعطاء لمسة بارزة بمظهر الموضة الأنيق ومكياجها الدهني الذي يشعرك بأنها خرجت للتو من حوض الاستحمام.

 

 

مكياج فنانات مهرجان البندقية السينمائى

قامت بيانكا بالتي بوضع مكياج معين يتناسق مع ملابسها  ويجعلها تبدو كأنها قديسة قادمة من الفاتيكان.

مكياج فنانات مهرجان البندقية السينمائى
مهرجان فانيسا السينمائي مهرجان البندقية 2021 مهرجان فانيسا 2021 إطلالة مهرجان البندقية ماديسون راين باربرا بالفين غريتا فيرو بيانكا بالتي

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وائل لطفي

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