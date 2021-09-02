«التضامن»: استهداف 11 جامعة فى «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات استعدادًا لتنفيذ تدريبات برنامج "مودة" خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/ 2022.

وقالت راندا فارس المشرف على برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة، إن هذه الدورات تمثل أهمية للمقبلين على الزواج ما يساعد في بناء أسرة صالحة تكون نواة لمجتمع متحضر، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف 11 جامعة.

وأوضحت أن مودة يُنفّذ تدريبات تفاعُلية للشباب في مختلف التجمعات، كما يستهدف مكلفات الخدمة العامة، والمخطوبين والمتزوجين حديثاً وتصميم تدريبات متخصصة تستهدف تدريب طرفي العلاقة معاً.

وأشارت إلى أن البرنامج يتناول موضوعات الصحة الإنجابية، وتحديداً:

• الفحص الطبي ما قبل الزواج وأهميته

• وسائل تنظيم الأسرة المناسبة

• دور الرجل في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

• المُباعدة بين الولادات

• المنافع الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية لتنظيم الأسرة

• فترة الحمل وزيارات رعاية الحمل

• الأمراض الوراثية

• ختان الإناث

• الزواج المُبكر