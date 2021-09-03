الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الشيخ عبدالعال هريدى يوضح مصير الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

حكم الشبكة بعد فسخ
حكم الشبكة بعد فسخ الخطوبة

من الأسئلة التي تطرح دائما عبر جروبات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصير الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة، حيث شهدت الفترة الماضية الكثير من حالات فسخ الخطوبة بين الطرفين، وأصبح هذا السؤال من الأسئلة المتكررة بصفة دائما، حول ما قاله الشرع عند الفسخ وأين تذهب الهدايا والمصوغات.


وعند الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية، فقد أجابت على تلك الفتوى عبر موقعها الإلكتروني.

 

وقال الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتى الديار المصرية الأسبق، إنه المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في الرجوع عليها من شيءٍ عند الحنفية؛ لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه.


وعلى ذلك: فللخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ.


طرق التواصل مع دار الإفتاء
وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.


كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي مفتى الديار المصرية الأسبق فسخ الخطوبة دار الافتاء المصرية مهر وشبكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

نانسى عجرم تتألق بحفل ضخم فى الساحل الشمالى (صور)

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لطلاب الثانوية.. موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل ثنائى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يقر ميزانية إسرائيل بالقراءة الأولى

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين