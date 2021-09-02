الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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جامعة الأزهر: إضافة شُعب التعليم الأساسى بكلية التربية بنين بالقاهرة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

كشف الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، عن إضافة شعب التعليم الأساسي بكلية التربية بنين بالقاهرة لرغبات القبول، خلال العام الجاري.

أضاف مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق أن شعبة التعليم الأساسي بكلية التربية بنين بالقاهرة تضم شعب "الفيزياء والكيمياء والرياضيات وشعبا أخرى"، وتم طرحها في رغبات القبول هذا العام، للمرة الأولى.

ولفت مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، إلى أنه سيتم فتح باب تعديل الرغبات للطلاب الذين سجلوا رغباتهم، بعد انتهاء التسجيل.

وفتحت الحكومة باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية، ولمدة خمسة أيام.

ويوضح " الدستور"  طريقة تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عبر الخطوات التالية:

1 ـ يتم التسجيل عبر الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4

2 ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات وشروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد آخر عامين.

3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

4 ـ طلاب "شمال أو جنوب سيناء" متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين (منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري)،

5 ـ طلاب محافظة "البحر الأحمر"، متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين "منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي.

6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط "تعديل هذه القائمة".

7 ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:

(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:

"إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك".

8 - وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر "إضافة".

9- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار اإليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

9 - بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر "الخطوة التالية" الموجود أسفل الشاشة.

10 ـ بعد الضغط على الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط "اضغط هنا لتعديل الرغبات".

11 ـ بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال رقم الهاتف، والرقم القومي، والبريد الإلكتروني (إن وجد)، والرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة، وبعد ذلك يتم الضغط على زر "التسجيل"؛ لحفظ البيانات.

رئيس جامعة الأزهر مستشار رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد فرج الحكومة المصرية كليات جامعة الأزهر بالقاهرة

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