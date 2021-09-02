الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رايح يلعب كورة».. تفاصيل إعادة طفل إسنا المتغيب لأسرته

الطفل ووالده
الطفل ووالده

نجح ضباط مديرية أمن الأقصر، اليوم، في الوصول إلى الطفل الغائب عن منزله، بعد تواجده بمديرية أمن أسوان.

وقدم والد طفل بمحافظة الأقصر بلاغا بتغيب نجله، بإحدى أقسام الشرطة التابعة للدائرة المقيم بها، عقب خروجه من منزلهم الكائن بمدينة أسنا و اختفاءه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الفور وبناءاً على توجيهات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، واللواء مجدي لطفي مدير المباحث الجنائية، بوضع خطة للبحث عن الطفل الغائب حتى يتم استرجاع لوالده مرة أخرى.

وبعد إجراء التحريات اللازمة لضباط المباحث الجنائية، أسفرت مجهودات البحث علي تواجد الطفل الغائب في مديرية أمن أسوان، وذلك لأنه أبدى رغبته في خوض اختبارات الالتحاق بأحد أندية كرة القدم.

وتم استدعاء والده وبسواله أكد ماجاء بأقوال ابنه الغائب، وتم تسلميه له تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر واللواء مجدي لطفي مدير المباحث الجنائية.

أمن أقسام الشرطة المباحث الجنائية محافظة الأقصر مدير المباحث مدير أمن الاقصر مديرية أمن أسوان مدينة إسنا مديرية أمن الأقصر

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وائل لطفي

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