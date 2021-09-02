الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الشباب والرياضة يطلق فعاليات بطولة دورى الشركات ببورسعيد (صور)

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، فعاليات بطولة دوري الشركات، وذلك في نسختها الـ54، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام للشركات.

يشارك في البطولة 17 ألف لاعب ولاعبة ومجلس إدارة ومدرب وحكم من العاملين بالشركات والمؤسسات المصرية، وذلك في 126 لعبة رياضية مختلفة.

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فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد 

تحمل البطولة اسم «حياة كريمة»، وتنطلق شعلة البطولة لتوثق جهود الدولة المصرية والرئيس السيسي، لتطوير المناطق العشوائية وتوفر حياة كريمة للمصريين.

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فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد 

استعدت محافظة بورسعيد بشكل كبير لاستقبال الـ 17 ألف لاعب، وذلك من خلال توفير أماكن للإقامة بالقرى والفنادق السياحية، وتكثيف أعمال النظافة والتطوير، وتكثيف تواجد رجال المرور لتسهيل الحركة داخل المحافظة.

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فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد 

تقام البطولة على أرض المدينة الرياضية بنطاق حي الزهور، التي تعد من أحد أهم المشروعات الرياضية التي أقيمت في محافظة بورسعيد في عهد الرئيس السيسي، والتي تشهد الكثير من البطولات المحلية والدولية.

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فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد 

فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
فعاليات بطولة دوري الشركات ببورسعيد
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