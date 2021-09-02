مروى اللبنانية تطرح أغنيتها الجديدة «قلبى يا ناس» عبر «يوتيوب»

تعيش الفنانة اللبنانية مروى، حالة من الحب خلال الفترة الحالية، جسدتها في أغنيتها "قلبي يا ناس" حيث تذاع الأغنية المصورة بطريقة الفيديو كليب على صفحات السوشيال ميديا واليوتيوب بعد تحضيرات استمرت فترة طويلة، كان الهدف منها الخروج من حالة العزلة والانغلاق التي فرضتها كورونا على الأسر العربية مؤخرا.

“قلبي يا ناس” توزيع الموسيقي عمر الخضري، مهندس الصوت مصطفى رءوف، ألحان محمد مصطفى، كلمات رامي جمال، إخراج هادي أبوالعز، فكرة خالد عيسى .



وقالت مروى في بيان صحفي، إن الفن له العديد من الرسائل الحياتية التي من أهمها نشر المحبة والبهجة في نفوس الناس، لذلك فكرت أن أشارك هموم الناس ومشاكلهم من خلال الفن ، قائلة :" أحاول أن أرد الجميل لجمهور ساندني كثيرا ومازال في كل خطواتي الفنية وليس الهدف أي مكاسب مادية ولكن مكسبي دائما هو قلوب الناس الذين توجوني بلقب ملكة الفن وسندريلا الغناء العربي".

الملحوظ في اختيارات مروى مؤخرا هو اتجاهها نحو القصة أو القضايا المجتمعية والحياتية لذلك جاء اختيار الفكرة في قالب من نوع جديد تقدمه مروى من خلال كليب قصة حب مع الألوان المبهجة التي تعيد رسم البهجة التي انطفأت بسبب الأوضاع التي مر بها العالم الفترة الماضية.

أغنية قلبي يا ناس تعود بالجمهور العربي إلى زمن الفن الجميل لسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، والتي يجدها النقاد متجسدة في مروى اللبنانية حاليا علي حد وصفها .

ووعدت مروى جمهورها من خلال صفحات السوشيال ميديا بأعمال مكثفة الفترة المقبلة بأشكال مختلفة بما يليق بكل الأذواق والأعمار.



جدير بالذكر أن مروى كانت قد طرحت أغنية مصورة بعنوان "هيدي قضيتنا" على طريقة الفيديو كليب ، دعما لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة قوى الاحتلال الإسرائيلية.