«الفحص المعملي للأمراض الطفيلية» ندوة لـ«الصحة الحيوانية» في الإسكندرية

نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية ممثلا في معمل الإسكندرية دورة تدريبية عملية فى الفترة من 29 أغسطس الى 2 سبتمبر؛ بعنوان الفحص المعملي للأمراض الطفيلية بحضور 10 طلاب من كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان إن المترددين أشادوا بالمواد التدريبية المقدمة فى تلك الدورة التى تمكنهم من المنافسة فى سوق العمل ورفع كفاءتهم التشخيصية وتدريبهم على كيفية التعامل مع المشاكل الحقلية واتباع الطرق الصحيحة فى التشخيص والرعاية الصحية لحماية الحيوانات من الأمراض الطفيلية.

وأضاف شاهين أن كل إمكانيات المعهد ومعامله الفرعية جاهزة لمساعدة الطلبة وحديثى التخرج وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الدورات المتخصصة فى كل معامل الجمهورية.