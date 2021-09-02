الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الفحص المعملي للأمراض الطفيلية» ندوة لـ«الصحة الحيوانية» في الإسكندرية

دورة تدريبية
دورة تدريبية

نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية ممثلا في معمل الإسكندرية دورة تدريبية عملية فى الفترة من 29 أغسطس الى 2 سبتمبر؛ بعنوان الفحص المعملي للأمراض الطفيلية بحضور 10 طلاب من كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية للوقاية من فيروس كورونا. 

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان إن المترددين أشادوا بالمواد التدريبية المقدمة فى تلك الدورة التى تمكنهم من المنافسة فى سوق العمل ورفع كفاءتهم التشخيصية وتدريبهم على كيفية التعامل مع المشاكل الحقلية واتباع الطرق الصحيحة فى التشخيص والرعاية الصحية لحماية الحيوانات من الأمراض الطفيلية.

وأضاف شاهين أن كل إمكانيات المعهد ومعامله الفرعية جاهزة لمساعدة الطلبة وحديثى التخرج وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الدورات المتخصصة فى كل معامل الجمهورية.

الزراعة كتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس

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قناة السويس على قضبان

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