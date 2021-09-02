أكاديمية الفنون تهنئ أشرف زكى بحصوله على وسام الثقافة والعلوم

هنأت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور أشرف زكى لحصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون لفلسطين من درجة “النجمة الكبرى”، مؤكدة أنه تكريم مستحق عن جدارة فالدكتور أشرف زكى استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات وأن يحفر اسمه بقوة فى المجتمع الثقافى ليس المصرى فقط بل العربى أيضا.

وقلّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكى النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامة الرئيس محمود عباس مصر في قصر الأندلس الرئاسي ، وتسلم الوسام الفنان أشرف زكي بحضور زوجته الفنانة روجينا وابنته .

ومنح أبومازن، الفنان أشرف زكي النجمة الكبرى، تقديرًا لدوره الكبير في إعلاء الشأن الثقافي والفني، وتقديرًا لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء الفني من الأعمال الفنية القيمة، وتثمينًا لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، وتقديرًا لدوره النقابي الذي عبّر عن الموقف الوطني لجموع الفنانين المصريين.