مستشار الرئيس للصحة: لن يذهب أى موظف إلى العمل دون تطعيم

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه لن يذهب أى موظف بالجهاز الإدارى بالدولة والجهات التعليمية إلى العمل دون الحصول على لقاح كورونا.

وقال إن تطعيم طلاب المدارس أصبح إلزاميًا بناءً على تعليمات الرئيس السيسى، معلنًا أنه جارٍ وضع خطة لتنفيذ ذلك خلال الفترة المقبلة. وأضاف: «تخطينا الـ٢٠٠ إصابة بكورونا يوميًا ما يعنى أن مصر دخلت بالفعل الموجة الرابعة لفيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن هناك تزايد فى عدد حالات الإصابة على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة، لكن على الرغم من زيادة الإصابات لا يوجد ارتفاع فى أعداد الوفيات.

ونفى إجراء تجارب إكلينيكية لتحديد فاعلية حصول المواطنين على نوعين مختلفين من اللقاحات، ناصحًا بعدم الحصول على تطعيمين مختلفين إلا بعد مرور فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر باستثناء حالات الضرورة القصوى. وذكر أنه لا توجد مشكلة فى الجمع بين تطعيم الإنفلونزا العادية وتطعيم فيروس كورونا، ولكن يجب أولًا استشارة طبيب مختص، كاشفًا عن أن الإصابات العائلية بكورونا كثيرة مع بداية الموجة الرابعة. وشدد على أنه ليس من المتوقع انتهاء فيروس كورونا بشكل كامل خلال سنوات قريبة، محذرًا من خطورة المتحور الجديد «مو» الذى انتشر فى عدة دول.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى أن المتحور السابق «دلتا» الأكثر انتشارًا فى العالم، لكنه أقل حدة على مستوى الأعراض.