سكان «أهالينا» و«روضة السيدة»: حياتنا تغيرت للأفضل بعد سنوات من المعاناة

مجهودات ضخمة تبذلها الدولة من أجل القضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة آدمية جديدة لسكانها، وذلك فى مشروعات سكنية متطورة مُجهزة بكل مستلزمات الحياة الكريمة لهؤلاء المواطنين. ويأتى حى «أهالينا» فى منطقة السلام على رأس هذه المشروعات، بعد أن نجحت أجهزة الدولة المعنية فى إقامته بمنطقة «رشاح أبورجيلة» العشوائية التابعة لحى «السلام الأول»، مع تسليم الوحدات السكنية المجهزة التى ضمها إلى سكان المنطقة الأصليين أو القادمين من مناطق أخرى، إلى جانب اشتماله على مسجد وكنيسة ومركز شباب ومدرسة ومركز طبى. كذلك تمكنت الحكومة من تحويل منطقة «تل العقارب» العشوائية إلى حى «روضة السيدة»، ليصبح أحد أبرز المشروعات فى ملف تطوير المناطق العشوائية، بعد أن تسلم سكان المنطقة وحدات مفروشة بالكامل، مع تصميم المبانى بشكل تراثى، بعد سنوات من كون المنطقة بؤرة للعشوائية والجريمة.. «الدستور» تحاور فى السطور التالية عددًا من سكان «أهالينا» و«روضة السيدة»، لتتعرف على آرائهم فى منازلهم الجديدة، وكيف أسهمت فى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بعد سنوات من المعاناة.

محمد سالم: المنطقة كانت بؤرة للسرقة وتجارة المخدرات.. وتسلمنا شققًا مجهزة بالكامل

أشاد محمد سالم، أحد السكان المستفيدين من مشروع «أهالينا»، بالجهود التى تبذلها الحكومة للقضاء على المناطق العشوائية، معتبرًا أنها خطوة فاعلة لتغيير حياة المواطنين البسطاء إلى الأفضل وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال «سالم» إن حى «أهالينا» يعد مثالًا عظيمًا لتلك الجهود الحكومية، لكونه مجتمعًا نظيفًا آدميًا لمواطنين عانوا سنوات من أزمات المناطق العشوائية، مضيفًًا: «هذا تغيير جذرى أضاء الحياة لنا ولأولادنا». وأشار «سالم» إلى أنه كان يقطن فى المنطقة التى تحولت إلى حى «أهالينا» قبل تطويرها، حيث كانت بؤرة لعمليات السرقة والقتل وتعاطى المخدرات، وتعانى لسنوات طويلة من الإهمال والتلوث، إضافة إلى انتشار القمامة والروائح الكريهة والحشرات والأمراض المزمنة والخطيرة. وواصل: «لكن الآن تغيرت هذه المنطقة إلى الأفضل، بعد إزالة كل هذه المظاهر السلبية وإنشاء مبانٍ سكنية جديدة بطريقة منظمة، وتسليم وحداتها إلى مستحقيها، وذلك فى إطار حى آمن وخالٍ من كل المظاهر سالفة الذكر».

وبيّن أنه تسلّم شقته فى حى «أهالينا» منذ عامين، وكانت مزودة بكل الأجهزة والأدوات المنزلية، ومكونة من ٣ غرف وصالة ومطبخ، وبها أثاث منزلى على أعلى مستوى، بما جعلها مناسبة لأسرته البالغ عدد أفرادها ٥ أشخاص.

وكشف عن أن التغيير لم يقتصر على المنشآت والبنية التحتية فقط، وإنما امتد ليشمل طريقة تفكير المواطنين من خلال توعيتهم، وبذلك أصبح المواطن الذى يسكن حى «أهالينا» يشعر بأهمية الحفاظ على المكان نظيفًا، بالشكل الذى يمنع عودته إلى ما كان عليه. وشدد على أن وجوده بالحى حسّن من وضعه ووفّر له حياة كريمة هو وأولاده، مطالبًا بتوفير فرص عمل للأفراد الذين يبحثون عن ذلك.

بشرى حامد: الدولة تقدم نموذجًا فى مواجهة العشوائيات

قالت بشرى حامد، ٦٠ عامًا، من سكان منطقة «روضة السيدة زينب»، إن مشروع تطوير العشوائيات، الذى تنفذه الحكومة حاليًا، يعد نموذجًا استثنائيًا فى المشروعات الهادفة للحفاظ على حياة المواطنين وتطوير معيشتهم، خاصة أنه أسهم بشكل ملحوظ فى تغيير حياة الآلاف من الأسر، ووفر لهم بيئة مناسبة للحياة والعمل.

وأوضحت أنها كانت تسكن فى منطقة تل العقارب، التى كانت غير آدمية أو آمنة، وتفتقر للخدمات الصحية وتنتشر بها الأمراض بسبب الإهمال وانتشار القوارض والحشرات، مضيفة: «التطوير حوّل المنطقة العشوائية إلى مجتمع نظيف، يضم جميع الخدمات والوحدات المجهزة بالكامل، وكأن عصا سحرية غيرت المكان وتغيرت معها حياتنا للأفضل، بعد تطوير البنية التحتية وتوفير الحياة الكريمة لجميع السكان». وتابعت: «نقل المواطنين من سكنهم بالمناطق العشوائية إلى مناطق المشروعات السكنية الجديدة علامة فارقة فى حياة من كانوا يسكنون فى تلك المناطق، لأن حياتهم اختلفت تمامًا فى كل شىء، كما اختلف مستقبل أبنائهم بعد توافر الخدمات الصحية والتعليمية».

فوزية عطية: ملاعب ومكتبات تساعد الأطفال فى التعلم

كشفت فوزية عطية، فى العقد الخامس من عمرها، عن أنها انتقلت إلى منطقة «روضة السيدة زينب» بعد أن قضت أغلب سنوات عمرها بمنطقة تل العقارب العشوائية، ووجدت فى المنطقة الجديدة مجتمعًا راقيًا متحضرًا غيّر طريقة حياتها إلى الأفضل.

وذكرت أنها تسلمت شقتها فى روضة السيدة منذ عامين و٣ أشهر، وتتكون وحدتها السكنية من ٣ غرف ومطبخ وصالة، بها كل المفروشات والسجاد والأجهزة المنزلية ذات الجودة العالية، حتى ملاعق الطعام. وقالت «فوزية» إن سكان المنطقة استطاعوا أخيرًا الحصول على الخدمات الصحية الجيدة بعد أن عانوا من مشكلات الصرف الصحى بتل العقارب لسنوات طويلة، مشيرة إلى أنها كانت تعانى وأولادها من نقص الخدمات ومتطلبات الحياة الأساسية فى منطقتهم القديمة، ولهذا كان لتطوير المنطقة إلى «روضة السيدة زينب» بالغ الأثر على حياتهم.

وواصلت: «عانى أولادى من المسافات الطويلة التى كانوا يقطعونها يوميًا للمدارس، التى كانت بعيدة عن المنطقة التى كانوا يقطنون بها، وكذلك بُعد المحال التجارية». وتابعت: «على النقيض الآن، هم يعيشون حياة لائقة بروضة السيدة حيث تتوافر بها كل المقومات المعيشية، مثل الخدمات الترفيهية والملاعب والمكتبات التعليمية التى تساعد الأطفال فى التعلم والبحث». وأعربت عن سعادتها بكل التغييرات التى تقوم بها الحكومة منذ سنوات فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، مؤكدة أن إزالة التعديات والقضاء على المناطق العشوائية خطوة واعدة لتحقيق الأفضل لمصر ومواطنيها.

شهد محمد:أزور أهلى فى أى وقت دون خوف

أكدت شهد محمد أنها أصبحت تشعر بالأمان بعدما تسلمت مع أسرتها وحدة سكنية مفروشة ومجهزة بالكامل بمنطقة «روضة السيدة زينب»، بعدما كانت تسكن من قبل فى ذات المنطقة، التى كانت تسمى «تل العقارب».

وقالت: «رغم أننا نسكن فى نفس المكان، إلا أن كل شىء حولنا تغير تمامًا بعد تطويره، حتى إننى لا أصدق أنها نفس المنطقة، ففى مقابل العشوائية وانعدام الأمن نحيا حاليًا فى منطقة حضارية آمنة، لا نجد فيها المخدرات تُباع فى الشوارع ولا نخشى الخروج من منازلنا، فقد أصبحتُ حاليًا أستطيع أنا أو بناتى أن نخرج وحدنا إلى الشوارع دون خوف».

وتابعت: «والدى ووالدتى يسكنان أيضًا فى شقة قريبة منّا، وبعدما كنت أخشى الخروج لزيارتهما إلا فى المناسبات، أصبحت أتحرك بسهولة أكثر وأراهما فى معظم الأيام، لأن الزيارة أصبحت أسهل وتتم فى أى وقت».

كامل أكرم: 3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث

شدد كامل أكرم، الشاب العشرينى، أحد سكان حى «أهالينا»، على أن الحكومة تبذل جهودًا مضنية واستثنائية لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات المتنوعة بأسعار زهيدة فى متناول الجميع.

وقال: «كنت أقطن سابقًا فى منطقة عشوائية وأعانى أنا وأسرتى من تردى الأوضاع والخدمات، وبفضل حياة كريمة جرى نقلى أنا وأسرتى المكونة من ٦ أفراد إلى حى أهالينا قبل عامين ونصف العام، حيث تتوافر جميع مقومات المعيشة والخدمات». وأضاف أن الشقة التى يقطنها تتكون من ٣ غرف وصالة ومطبخ ومجهزة بالأثاث والمفروشات، والأجهزة المنزلية الحديثة، على النقيض من سكنه القديم فى المنطقة العشوائية. وتابع: «كنت أعيش أنا وأسرتى فى منطقة عشوائية تفتقر للكثير من الخدمات كالغاز والمياه والكهرباء، التى كانت تنقطع بشكل مستمر ولفترات طويلة، فضلًا عن صعوبة التحرك بالأزقة الضيقة غير الممهدة».