غرام المبدعين.. رحلة فى العالم العاطفى لكبار الأدباء

بلغة سلسة، سَرَد الكاتب أيمن الحكيم قصص الغرام والحب فى حياة ١٦ مبدعًا، وضمنها كتابه «غرام المبدعين.. حكايات حب العشاق المجانين»، الصادر عن دار «إنسان» للنشر والتوزيع، فى ٢٩٣ صفحة، وأبحر عبرها فى الجوانب الإنسانية الخفية فى حياة عدد من الكتاب والأدباء والشعراء.

وأهدى «الحكيم» سطور كتابه الشيِّق إلى «هؤلاء العشاق (المجانين) الذين أحبوا و(أسكروا الأياما)»، قبل أن يبدأ حكاياته عن حياتهم العاطفية.

وفى مقدمة رشيقة، تحدث الكاتب والقاص محمد المخزنجى عن أيمن الحكيم، مؤلف الكتاب، ووصفه بأنه «عاشق الفواكه وحدائق الغرام» لذا كان طبيعيًا أن يهتم بحكايات الحب والغرام التى تزين حياة الأدباء والشعراء.

وقال «المخزنجى»: «أيمن عاشق الفواكه هذا، والجامع فى تكوينه- المؤهل أصلًا لاستقبال كل ما ذكرت من رحيق- هو كاتب صحفى من نوع خاص، وإنتاجه الغزير من مقالات وكتب وعمل مسرحى تشهد له جميعًا بأنها غنية وسهلة حلوة، كما الفواكه التى يعشق، فما من كتاب قرأته إلا وكان، على غنى مادته وغزارة مراجعه ووثائقه، سهل الهضم حلوًا، مغذيًا ومنعشًا كما كل فاكهة».

وأضاف: «الآن، تخالجنى فكرة منطقية عن أيمن الحكيم تقول: (طبيعى.. طبيعى جدًا على كاتب عاشق للفواكه إلى هذا الحد أن يفتنه المسير فى حدائق الغرام لدى مبدعى الجمال، وتفتننا)».

أما «غرام المبدعين» فبدأ فصوله بحكاية يوسف إدريس ورجاء الرفاعى، التى وصفها الكاتب الكبير بأنها المرأة التى روّضت الإعصار، إذ استطاعت أن تحتفظ به فى بيتها وحضنها لمدة ٣٥ عامًا كاملة.

وقال «الحكيم» عن ذلك: «إن هذا إنجاز عظيم يدرك قيمته وفداحته العارفون بيوسف إدريس»، منوهًا إلى قصص الحب الكثيرة التى عاشها هذا الأديب فى سنوات صباه وشبابه إلى أن جاءت «رجاء» لتكون المرفأ الذى رست فيه سفينة «إدريس».

أما الكاتب إحسان عبدالقدوس فكان له نصيب من كتاب «الحكيم» عبر رواية قصته مع زوجته «لولا»، التى كانت على حد وصف مؤلف الكتاب «امرأة سحرت ساحر النساء».

وعن تلك الحكاية قال «الحكيم»: «طوال بحثى فى قصة إحسان عبدالقدوس لم تتوقف هذه الدهشة لحظة واحدة، دهشة تليق بقصة غرام مَنْ علّمنا الغرام، بل يمكنك أن تقول إنها- بكل ما فيها من دراما وإثارة وتشويق- أروع رواية لم يكتبها إحسان».

وتطرق الكتاب، أيضًا، إلى غراميات العاشق المجنون جمال الغيطانى، و«حريم» إبراهيم عبدالمجيد، وخاض حملة تفتيش فى قلب الكاتب فاروق شوشة، الذى كان يتحدث دائمًا عن الحب ويؤرخ له، ويردد أجمل قصائده، ويستعيد قصصه، راصدًا فى ذلك علاقاته العاطفية، فضلًا عن قصة حبه من هالة الحديدى التى تكللت بالزواج.

أما السيرة العاطفية للأديب الراحل نجيب محفوظ، فوصفها «الحكيم» بأنها «قصة غرام كبيرة.. وزيجة واحدة.. وعلاقات طيارى»، مشيرًا إلى أنه كاد يصل إلى قناعة بأن «أديب نوبل» كان مستعدًا لأن ينتزع قلبه من صدره إذا أحس بأنه سيعطله عن الكتابة، التى كانت شغله الشاغل ومشروعه الأكبر ومهمته الأهم فى الحياة، تمامًا مثل الصوفى الذى يجد فى الحب الإلهى ما يغنيه عن الدنيا، ولا يسمح أن يكون فى قلبه مكانًا لغيره.

وطيلة فصوله، يجيب كتاب «غرام المبدعين.. حكايات حب العشاق المجانين» عن عدة تساؤلات تتعلق بقصص حب كبار الأدباء التى غيرت حياتهم وشخصياتهم، ساردًا تفاصيل مثيرة وممتعة عن حكايات غرام سيد حجاب وميرفت الجسرى، ولينين الرملى وفاطمة المعدول، وصبرى موسى وأنس الوجود، ومى زيادة وجبران خليل جبران، وغيرهم.