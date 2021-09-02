شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

قالت شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها أتمت صفقة لبيع حصة 22% في حقل غاز "تمار" البحري في شرق المتوسط إلى شركة "مبادلة" للبترول في الإمارات مقابل مليار دولار تقريبا.

وقالت ديليك إن هذه أكبر صفقة تجارية توقعها مجموعة إسرائيلية وأخرى إماراتية منذ طبعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة العلاقات في العام الماضي.

ووقعت الشركتان اتفاقا أوليا في أبريل يتطلب موافقة حكومية.

وحقل تمار واحد من مصادر الطاقة الرئيسية في إسرائيل وتبلغ طاقته الإنتاجية 11 مليار متر مكعب سنويا من الغاز وهو ما يكفي لتلبية احتياج السوق الإسرائيلية.

وتملك ديليك للحفر، وهي تابعة لمجموعة ديليك، حصة 22% الحقل الذي تديره شركة شيفرون.

وقالت مبادلة للبترول، وهي وحدة تابعة لشركة "مبادلة" للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي، إن الاستحواذ سيكمل استراتيجية محفظة مبادلة للبترول التي تميل إلى الغاز بما يتماشى مع أهدافها لانتقال الطاقة.

وتملك ديليك كذلك حصة كبيرة في حقل غاز لوثيان الأكبر حجما، وتبيع حصة تمار التزاما بخطوات حكومية لفتح السوق أمام المزيد من المنافسة.