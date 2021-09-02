مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يطلق البوستر الرسمى لدورته الأولى

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، برئاسة الكاتب الصحفى قدرى الحجار، عن الملصق الدعائي الخاص بدورة المهرجان الأولى التي تعقد في الفترة من 11 - 16 سبتمبر المقبل، والتي تعرضت لعدة تأجيلات بسبب ظروف فيروس كورونا قبل ان يتم الاستقرار على الموعد النهائي.

وقالت الفنانة ندى الفقى، مصمم الملصق الدعائي للمهرجان: "أردت أن يعبر التصميم عن هوية المهرجان الأصيلة من اتجاهين، أولهما الاتجاه البصري: من حيث استخدام ألوان تعبر عن الهوية الفرانكفونية، والثاني: تعبير الخلفية الزرقاء وذيل السمكة الرمزيان عن مدينة الاسكندرية".

وأضافت: "سعدت لتشريفي من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية بتصميم الملصق الدعائي لدورته التأسيسية، إذ أن لدي شغف خاص بالملصقات الدعائية للفعاليات السينمائية والأفلام".

يذكر أن اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية للفنانة ندى الفقي جاء من خلال تميزها الملحوظ في مشروع عملي بكلية الفنون التطبيقية خاص بتصميم بوستر دعائي لمهرجان سينمائي.

ينفرد مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية بعرض عدة أفلام في عروضها العالمية والدولية الأولي، والتي تنافس علي جوائز الدورة الأولي التي الذي تقام في الفترة من 11 – 16 سبتمبر القادم، برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان الكاتب الكبير محمد سلماوي إذ يعرض المهرجان ضمن مسابقته الرسمية للأفلام الروائية الطويلة فيلمي "التائهون" للمخرج سعيد خلاف في عرضه الدولي الأول، وفيلم "مرجانة" للمخرج جمال السويسي في عرضه العالمي الأول.

تُعرض أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية في مجمع سينما سيني بلكس جرين بلازا التي تمتلك أحدث تقنيات العرض السينمائي والصوت المجسم، فضلًا عن موقعها المتميز في منطقة سموحة بالإسكندرية.

يقام مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.