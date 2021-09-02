الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين لسرقتهما سيارة بمدينة نصر

حبس شخصين
حبس شخصين

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهما سيارة من أحد معارض السيارات بمنطقة مدينة نصر، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية عندما رصد رجال مباحث القاهرة تداول مقطع الفيديو، متضمنًا قيام شخصين بسرقة سيارة من أحد معارض السيارات بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية وبقيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة تم تحديد مرتكبى الواقعة شخصان – مقيمان بالقاهرة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة عقب إيهام أحد العاملين بالمعرض بالحصول على المفتاح الخاص بالسيارة لمعاينتها، وتم بإرشادهما العثور على السيارة المُبلغ بسرقتها.

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