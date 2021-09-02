نتائج الجولة الصباحية من اليوم الثانى لمونديال الدراجات بالقاهرة

انتهت منافسات الفترة الصباحية لليوم الثاني من بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 5 سبتمبر الجاري بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واسفرت النتائج عن التالي :-

في منافسات الاسبرنت ناشئات تأهلت اللاعبات الروسية الينا ليسنكو، والاوكرانية، آلا بيليتسكا، والكازاخستانية يوليا جلوبكوفا، والامريكية مايا ديي، والايطالية اليسيا باساليني، والبولندية نتاليا ويزيك، والالمانية لارا صوفي جيجير والتشيكية انا جابورنيكوفا للدور ربع النهائي .

وشارك في هذا السباق لاعبتي مصر مريم حبيب وشهد محمد، واستطاعت شهد التأهل الى دور الـ 16 في اولى مشاركاتها الدولية قبل ان تخسر من الامريكية مايا ديي، فيما ودعت مريم المسابقة من دور الـ 32 بعد خسارتها من الايطالية اليسيا باساليني.

وسوف يقام ربع نهائي منافسات الاسبرنت سيدات في الفترة المسائية اليوم .

وفي منافسات الكيرين ناشئين تأهل اللاعبين الايطالي دانيللي نابوليتانو، والروسي دافيد شكيلاشفيلي، والتشيكي جاكوب ملاسيك، والايطالي ماتيا بريدومو، والروسي نيكيتا كلاشنيك، والماليزي ناظيمي اكمل جوسينا الى نصف النهائي مباشرة بعد احتلالهم المراكز الاولى في التصفيات، وانضم اليهم 6 لاعبين اخرين من دور التأهيل .

وشارك في هذه المنافسة لاعبي منتخبنا الوطني يوسف السيد وخالد علام ولم ينجح الثنائي في التأهل لنصف النهائي بعد خوض التصفية ودور التأهيل عدم تمكنهم من تصدر ايا من مجموعاتهم في الدورين .

وتقام منافسات نصف النهائي ونهائي الكيرين ناشئين في الفترة المسائية اليوم .

وفي منافسات تصفيات الاسكراتش ناشئين والتي تكون 7.5 كم فيما يكون النهائي 10 كم، تأهل 24 لاعبا "١٢ لاعبا من كل تصفية من الاثنين" وضمت قائمة المتأهلين للنهائي الذي سوف يقام في الفترة المسائية اليوم المصري عبدالله عفيفي، والمغربي نجيب سنبولي متصدر التصفية الثانية ، والجزائري ايوبي شيركي .

وسوف تنطلق منافسات الفترة المسائية في تمام الساعة الخامسة مساء، وتستمر حتى الثامنة والنصف مساء .