مدرب منتخب مصر للدراجات: نتائجنا مرضية وننتظر ميداليتين ببطولة العالم

مدرب منتخب مصر للدراجات: نتائجنا مرضية وننتظر ميداليتين ببطولة العالم
أعرب محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين للدراجات عن سعادته ببلوغ اللاعب عبدالله عفيفي نهائي منافسات الـ(سكراتش) التي أقيمت ضمن فعاليات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إبراهيم إلى أن بلوغ عبدالله إلى النهائي جاء بعد التعليمات التي أعطاها له بعبور التصفية الأولى بأقل مجهود لتوفير طاقته للنهائي، خاصة أن النهائي يتأهل له أول 12 متسابقًا، متمنياً أن يتوج عبدالله هذا المجهود بالتتويج بأحد الميداليات الثلاثة الأولى، مشدداً في نفس الوقت أنه مرشح بقوة لاحتلال أحد هذه المراكز.