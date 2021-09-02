مدرب منتخب مصر للدراجات: نتائجنا مرضية وننتظر ميداليتين ببطولة العالم

أعرب محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين للدراجات عن سعادته ببلوغ اللاعب عبدالله عفيفي نهائي منافسات الـ(سكراتش) التي أقيمت ضمن فعاليات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إبراهيم إلى أن بلوغ عبدالله إلى النهائي جاء بعد التعليمات التي أعطاها له بعبور التصفية الأولى بأقل مجهود لتوفير طاقته للنهائي، خاصة أن النهائي يتأهل له أول 12 متسابقًا، متمنياً أن يتوج عبدالله هذا المجهود بالتتويج بأحد الميداليات الثلاثة الأولى، مشدداً في نفس الوقت أنه مرشح بقوة لاحتلال أحد هذه المراكز.