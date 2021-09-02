حادث تصادم يطيح بمنتخب ألمانيا خارج سباق سبرنت ببطولة العالم للدراجات
شهد سباق سبرنت بين منتخب فرنسا وألمانيا للناشئات في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين المقامة على المضمار الحديث في استاد القاهرة الدولي - في الفترة من 1 سبتمبر إلى 5 سبتمبر الجاري - حادث تصادم خطيرا وتوقف السباق بعد اصطدام لاعبات المنتخب الألماني فيما بينهن، وخرج ثلاثي الفريق الألماني مصابات وتم نقلهن للعلاج ولم يستكمل السباق وتم اعتبار فرنسا فائزة لسقوط الفريق الألماني بالكامل 3 لاعبات وخروجهن للعلاج.
حدث الاصطدام خلال الجولة الثانية من منافسات سباق 400 متر (مطاردة الفرق) عندما سقطت إحدى المتسابقات بمنتخب ألمانيا مع زميلاتها لترتطم بها متسابقتان ويتوقف السباق على الفور بعد إعلان خسارة ألمانيا السباق.
وعلى الفور تدخل طاقم الإسعاف للكشف على الإصابات، لتأتي إصابات اللاعبتين مارلا سيجموند ويوستينا سيزابالا عبارة كدمات وسحجات لم تستدع نقلهما إلى المستشفى، بينما أصيبت اللاعبة فابيان جايهريج إصابات خطيرة لتنقل على الفور إلى غرفة الإسعافات ومنها تم نقلها إلى المستشفى لإجراء إشعات وفحوصات، بينما كانت اللاعبة الوحيدة التي لم تسقط هي فرانزي أريندت.