الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حادث تصادم يطيح بمنتخب ألمانيا خارج سباق سبرنت ببطولة العالم للدراجات

حادث تصادم يطيح بمنتخب
حادث تصادم يطيح بمنتخب ألمانيا

شهد سباق سبرنت بين منتخب فرنسا وألمانيا للناشئات في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين المقامة على المضمار الحديث في استاد القاهرة الدولي - في الفترة من 1 سبتمبر إلى 5 سبتمبر الجاري - حادث تصادم خطيرا وتوقف السباق بعد اصطدام لاعبات المنتخب الألماني فيما بينهن، وخرج ثلاثي الفريق الألماني مصابات وتم نقلهن للعلاج ولم يستكمل السباق وتم اعتبار فرنسا فائزة لسقوط الفريق الألماني بالكامل 3 لاعبات وخروجهن للعلاج.

حدث الاصطدام خلال الجولة الثانية من منافسات سباق 400 متر (مطاردة الفرق) عندما سقطت إحدى المتسابقات بمنتخب ألمانيا مع زميلاتها لترتطم بها متسابقتان ويتوقف السباق على الفور بعد إعلان خسارة ألمانيا السباق.

وعلى الفور تدخل طاقم الإسعاف للكشف على الإصابات، لتأتي إصابات اللاعبتين مارلا سيجموند ويوستينا سيزابالا عبارة كدمات وسحجات لم تستدع نقلهما إلى المستشفى، بينما أصيبت اللاعبة فابيان جايهريج إصابات خطيرة لتنقل على الفور إلى غرفة الإسعافات ومنها تم نقلها إلى المستشفى لإجراء إشعات وفحوصات، بينما كانت اللاعبة الوحيدة التي لم تسقط هي فرانزي أريندت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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