«حماية النيل» تشن حملات إزالة موسعة للتعديات فى 6 محافظات

نفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للمخالفات أسفرت عن تنفيذ 17 إزالة في نطاق محافظات "القليوبية - الغربية - الدقهلية - دمياط - المنوفية - سوهاج"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63780 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.

يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة؛ لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على جميع أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.

وأكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، أنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن جميع أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة للاحتياجات كافة، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة؛ للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات وتعديات.