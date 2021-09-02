الأردن: تسجل 20 وفاة و893 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 20 وفاة و893 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة الاردنية الهاشمية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10442 وفاة و798984 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.05 بالمئة، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الاردنية.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11617 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 63 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 65 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 552 حالة.

وأظهر البيان، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 24 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار البيان إلى تسجيل 721 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 776925 حالة.

كما أشار إلى إجراء 29326 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9316366 فحصاً.

وأظهر البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3486242، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2966564 .

قالت منظمة الصحة العالمية، إن وفيات كورونا فى العالم قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة الرسمية، حسبما ذكرت قناة العربية .