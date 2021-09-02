انقطاع المياه عن مصر الجديدة و14 منطقة بالقاهرة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق عدة بالمحافظة وهي: «منطقة العزب بالمطرية – منطقة الالف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – الماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة الماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف»، لمدة 14 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 04- 09- 2021 وحتى الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد الموافق 05 – 09 – 2021 ، نظرا لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب أعمال الكبارى بميدان ابن الحكم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.